Der Diplom-Physiker Dr. Roland Busch begann seine berufliche Laufbahn 1994 in der damaligen Zentralabteilung Forschung und Entwicklung von Siemens in Erlangen. Nach kurzer Zeit wechselte er nacheinander in verschiedene Managementaufgaben. 2001 übernahm er die Leitung Strategie und Beratung bei der Integration von VDO in Siemens VDO Automotive, danach für 3 Jahre die Leitung des Geschäftsgebiets Infotainment Solutions. Nach weiteren Leitungsfunktionen bei Siemens VDO Automotive Asia Pacific, dem Siemens-Bereich Transportation Systems und dem Corporate Development wurde Busch 2011 in den Vorstand ...

