Harte Einschnitte sollen die Bank wieder fit machen. Aktionäre könnten davon stärker profitieren als gedacht. Die Commerzbank hat in einer Ad-hoc-Meldung vergangene Woche die wichtigsten Punkte der neuen Strategie bekannt gegeben. 10.000 Vollzeitstellen und damit jeder vierte Arbeitsplatz soll konzernweit wegfallen. In Deutschland betrifft es gar jeden dritten Commerzbanker. Die Zahl der hiesigen Filialen soll von aktuell 790 auf 450 sinken. Bis 2024 will das Management diese Ziele erreichen und ...

