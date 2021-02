NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Dialog Semiconductor angesichts einer Übernahmeofferte von Renesas auf "Sector Perform" belassen. Das Kursziel hob Analyst Mitch Steves in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 41 auf den Angebotspreis von 67,50 Euro an. Er rechnet damit, dass der Deal wahrscheinlich durchgehen wird. Steves sieht weder regulatorische Hürden noch die Perspektive auf ein höheres Gebot durch die Japaner oder einen anderen Bieter./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 01:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 01:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0059822006

