MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Voestalpine nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Der Stahlkocher sei auf dem Weg aus dem Tal, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow sei stark und das operative Ergebnis (Ebitda) besser als am Markt erwartet. Das Jahresziel liege nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 08:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

