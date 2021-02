Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag wie erwartet weiter hochziehen und direkt mit einem Gap-up in den Handel starten. Das Tageshoch lag bei 14.169 Punkten. Und damit wurde auch ein neues Allzeithoch erreicht. In der Folge wurde die Luft für die Bullen aber zu dünn und es ging wieder abwärts. Der DAX ging mit einer langen schwarzen Tageskerze bei 14.059 Punkten aus dem Handel. Damit ist ein nachhaltiger Ausbruch über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...