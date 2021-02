Chance von 43 Prozent p.a. von Ingmar Königshofen - 09.02.2021, 09:00 Uhr Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit Anfang November des vergangenen Jahres in einer Seitwärtsphase. Zudem scheint die T-Aktie moderat bewertet. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Telekom kann man bereits von seitwärts tendierenden Kursen der T-Aktie profitieren. Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben in den vergangenen rund vier Wochen deutschlandweit an 1.257 Standorten 5G-Kapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...