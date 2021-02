ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für L'Oreal vor Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Alan Erskine rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf vergleichbarer Basis mit einem Umsatzrückgang um 3,9 Prozent. Dies stehe unter dem Einfluss des Lockdowns mit zeitweise geschlossenen Geschäften und Friseuren. Er geht aber von einem schrittweise wieder stärkeren zweiten Halbjahr aus - auch dank des wieder wachsenden Marktes in China./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 04:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

LOREAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de