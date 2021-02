Alpharetta, Georgia (ots/PRNewswire) - Extra Technology, ein führender Systemintegrator und Serviceberater, bietet Unternehmen jetzt die SaaS-basierte Workload-Automatisierungsplattform Stonebranch an.Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute eine Partnerschaft mit Extra Technology Ltd., einem in Großbritannien ansässigen Dienstleistungsunternehmen, bekannt. Extra Technology wurde vor über 14 Jahren von renommierten Automatisierungsexperten gegründet und ist ein führender Integrator von Workload-Automatisierungslösungen (WLA) und ein Anbieter von Dienstleistungen für große Unternehmen in EMEA und Nordamerika.Die strategische Partnerschaft zwischen Stonebranch und Extra Technology bietet Unternehmen eine erweiterte Auswahl an Software- und Serviceanbietern, die tiefes Fachwissen mit einer modernen IT-Automatisierungsplattform kombinieren."Extra Technology hat einen hervorragenden Ruf als 'herstellerunabhängiger' Anbieter von Beratungs- und Schulungslösungen auf dem IT-Automatisierungsmarkt. Unternehmen werden von der erweiterten Expertise von Extra Technology mit den Stonebranch-Lösungen stark profitieren", sagt Rigas Paschaloudis, Senior Vice President of Sales EMEA & APAC bei Stonebranch."Nach einer ausführlichen Prüfung der Service-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform Stonebranch Universal Automation Center (UAC) sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Unternehmen von der Stärke von UAC als SaaS-Angebot und der einfachen Integration von Anwendungen für die digitale Transformation und Cloud-Initiativen begeistert sein werden", sagt Daniel Chidgey, CTO Enterprise Automation bei Extra Technology.Extra Technology ist darauf spezialisiert, unterschiedliche Automatisierungsumgebungen verschiedener Hersteller in eine einzige intelligente Automatisierungsplattform zu integrieren, um die Compliance und Effizienz zu steigern und die Kosten radikal zu senken. Das Team von Extra Technology zeichnet sich durch tiefes Fachwissen und umfangreiche Praxiserfahrung mit Prozessautomatisierung, Release-Automatisierung, Workload-Automatisierung und Robotic Process Automation aus.Informationen zu StonebranchStonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsservices verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Unterstützungspunkte in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.Informationen zu Extra TechnologyExtra Technology sind die Elitetruppe in der Automation. Unsere Fähigkeiten und unser Know-how haben sich seit den Anfängen der intelligenten Automatisierung weiterentwickelt. Wir sind nicht nur Pioniere, sondern auch Innovatoren im Bereich der digitalen Transformation von Unternehmen. Unsere Mission ist es, die Automatisierungsinseln zu überbrücken, um das Beste aus den Automatisierungsinvestitionen jeder Organisation herauszuholen und eine ganzheitliche Automatisierungslösung zu schaffen, anstatt isolierte Technologietaschen. Ob Robotic Process Automation (RPA), Workload Automation oder Trainingsmodule, unsere Lieferung wird niemals beeinträchtigt. Gemeinsam mit unseren Partnern machen wir High-End-Automatisierung für alle Unternehmen zugänglich.Pressekontakt:Scott Davisscott.davis@stonebranch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpgOriginal-Content von: Stonebranch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71284/4833564