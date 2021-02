FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BNP Paribas von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach soliden Zahlen für das vierte Quartal bleibe er positiv gestimmt für die französische Bank, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. BNP sei ausgesprochen robust./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 07:01 / GMT



ISIN: FR0000131104

