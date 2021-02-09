ALPHAVALUE HEBT CECONOMY AUF 'ADD' (SELL) - ZIEL 6,34 (4,97) EURBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 61 (73) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 41 (45) EUR - 'OUTPERFORM'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 44 (46) EUR - 'BUY'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGER DRUCK AUF 1,30 (0,70) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT DIALOG SEMI AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 67,50 (58)EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 150 (140) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 70 (60) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR JOST WERKE AUF 50 (42) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 12 (11) EUR - 'HOLD'DZ BANK SENKT DIALOG SEMICONDUCTOR AUF HALTEN (KAUFEN) - FAIRER WERT 67,50 EURHSBC HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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