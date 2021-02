Das Edelmetall befindet sich bereits seit mehreren Monaten in einer Aufwärtsbewegung (wir hatten berichtet). Rücksetzer fanden bis dato immer an der 35-Tage Linie ein Ende, so auch am vergangenen Donnerstag (siehe Chart). Kurz über der markanten Linie drehte die Notierung bei 1079 USD wieder nach oben und konnte in den Folgetagen rund 100 USD zulegen. Aktuell steht Platin bei 1183 USD. Wir würden jetzt den StopLoss erneut nach oben anpassen und unter das Tief vom Donnerstag auf 1074 USD platzieren. ...

