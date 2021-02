FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Dienstag kontinuierlich an Wert gewonnen und sich zuletzt an die Spitze des deutschen Leitindex Dax gesetzt. Am späten Vormittag stand bei den Papieren des Sportartikelherstellers ein Plus von rund zwei Prozent auf 284,10 Euro zu Buche. Der Dax stand zuletzt leicht im Minus, nachdem er zu Wochenbeginn ein Rekordhoch erreicht hatte.

Börsianer verwiesen als Antrieb auf das positive Chartbild der Adidas-Aktien. Bereits zu Handelsbeginn hatten die Papiere die 21- und die 100-Tage-Durchschnittslinien überwunden, die als Indikatoren für die kurz- beziehungsweise mittelfristige Entwicklung gelten. Im Handelsverlauf dann sprang der Kurs auch über die ebenfalls viel beachtete 50-Tage-Linie. Langfristig Halt gibt die 200-Tage-Linie, die den Adidas-Kurs seit Anfang August letzten Jahres stützt./la/jha/