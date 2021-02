Berlin / Essen (ots) -- Berliner Zentralredaktion startet Kanal @DuHastDieWahl mit Inhalten zum Superwahljahr- Junge Zielgruppen sind wichtiger Baustein der digitalen Transformation der Mediengruppe- FUNKE gehört zu den Medienpartnern in Deutschland, die zum Start mit TikTok kooperierenBerlin / Essen (ots) - FUNKE und TikTok kooperieren beim Programm LernenMitTikTok: Die weltweit führende Plattform für mobile Kurzvideos hat die Initiative mit dem Ziel gestartet, kurzweilige Lerninhalte für die Nutzerinnen und Nutzer verfügbar zu machen. Als Teil dieses Programmes startet die FUNKE Zentralredaktion den neuen Kanal @DuHastDieWahl mit Inhalten zum Superwahljahr 2021."Die FUNKE Zentralredaktion steht für politische Information, exklusive, hochwertige Inhalte. Für uns ist spannend, wie wir diese Inhalte aufbereiten können, damit wir viele auch sehr junge Nutzer - und damit vielleicht auch viele Erstwählerinnen und Erstwähler - erreichen, die unsere klassischen Medienangebote bisher nicht nutzen", betont Carsten Erdmann, Chefredakteur Digital der FUNKE Zentralredaktion. Der Ausbau von Angeboten für junge Zielgruppen ist ein zentraler Bestandteil der Digitalen Transformation bei FUNKE.An dem LernenMitTikTok-Projekt nehmen acht Medienhäuser aus Deutschland und der Schweiz teil. FUNKE gehört zu den wenigen regionalen Medienhäusern, die Teil dieser Runde sind. Gemeinsames Ziel der Kooperationspartner ist es, ein Ökosystem des Lernens zu schaffen, in dem kreative Videoinhalte im Kurzformat immer und überall verfügbar sind.Auf @DuHastDieWahl bietet das Social-Team der Zentralredaktion um Redakteurin Amelie Marie Weber zukünftigen Erstwählerinnen und Erstwählern eine erste Orientierung in der Welt der Politik. Auf dem Kanal erfahren sie die Basics der Demokratie - "Was sind Erst- und Zweitstimmen?", "Was bedeutet die Fünf-Prozent-Hürde?", "Wofür steht die SPD?" und vieles mehr. In kurzen und unterhaltsamen Erklärvideos und Interviews mit dem Spitzenpersonal der Parteien bringt Amelie Marie Weber den Jugendlichen die Hintergründe des demokratischen Systems näher und weckt Interesse und Verständnis für Politik.Im August 2020 hatte die FUNKE Zentralredaktion bereits den gleichnamigen Kanal @Funke_Zentralredaktion gestartet und damit in nur wenigen Monaten mehr als 34.000 Likes und bis zu 180.000 Views pro Video generiert.Über die FUNKE Zentralredaktion:Die FUNKE Zentralredaktion arbeitet seit 2014 im Herzen der Hauptstadt für alle Regionalmedien des Konzerns, print und online. Das Berliner Team liefert News und Stories aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Vermischtes. Mit ihren exklusiven Meldungen und Interviews wird die Zentralredaktion so häufig zitiert wie kein anderes regionales Medienhaus: So steht FUNKE in der Rangliste des Düsseldorfer Instituts Pressrelations seit drei Jahren in Folge auf Platz 1 (https://www.funkemedien.de/de/presse/medienmitteilungen/news/Vorsprung-deutlich-ausgebaut-FUNKE-Zentralredaktion-verteidigt-die-Spitzenposition-im-Zitateranking-deutscher-Tageszeitungen/). Auch im aktuellen Zitate-Ranking von Media Tenor steht FUNKE auf dem ersten Platz (https://www.funkemedien.de/de/presse/medienmitteilungen/news/Interview-Jochen-Gaugele/).Zu den Zeitungen der FUNKE Mediengruppe gehören Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Bergedorfer Zeitung, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein Zeitung, Westfälische Rundschau, Westfalenpost, Braunschweiger Zeitung, Harz Kurier, Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung. Seit Januar 2021 beliefert die FUNKE Zentralredaktion außerdem die Mantelredaktion des Mannheimer Morgen als externen Kunden.Über TikTok:TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unsere Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu bereichern, indem wir ihnen eine kreative Heimat geben und ihnen ein authentisches, unterhaltsames und positives Erlebnis bieten. TikTok hat weltweit Büros - in Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul, und Tokio. www.tiktok.comPressekontakt:Dr. Jasmin Fischer / Leiterin UnternehmenskommunikationTelefon: 0201-804 8055E-Mail: jasmin.fischer@funkemedien.deOriginal-Content von: FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110359/4833658