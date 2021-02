DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Golding Capital Partners GmbH: Golding schließt seinen bislang größten Buyout-Fonds mit einem Rekordvolumen von 375 Millionen Euro



09.02.2021 / 10:40

Golding schließt seinen bislang größten Buyout-Fonds mit einem Rekordvolumen von 375 Millionen Euro



München, 9. Februar 2021 - Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset Manager in Europa für Alternative Investments, schließt sein größtes Buyout-Anlageprogramm Golding Buyout 2018 final mit Kapitalzusagen in Rekordhöhe von rund 375 Millionen Euro. Vor allem bestehende, aber auch neue Investoren haben sich an dem Fonds der dritten Generation beteiligt, der einen besonderen Schwerpunkt auf Wachstumschancen durch den digitalen Wandel setzt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 können Investoren das Folgeprogramm der erfolgreichen Anlagereihe zeichnen. Bei dem Anlageprogramm Golding Buyout 2018 arbeitet Golding mit etablierten, meist zugangsbeschränkten Fondsmanagern in Europa und Nordamerika zusammen, um das Ertragspotenzial von Small- und Mid-Cap-Buyout-Transaktionen zu erschließen. Für das Programm wurden bereits erste Fonds mit besonderem Fokus auf die Sektoren Software/Technologie, Gesundheitswesen und Industriedienstleistungen gezeichnet. Daneben sieht die Anlagestrategie vor, ausgewählte Sekundärmarkttransaktionen und Co-Investments beizumischen, um das Programm weiter zu optimieren. Perspektivisch wird das Portfolio mit rund 300 Buyout-Transaktionen über verschiedene Regionen, Fondsmanager und Jahrgänge breit diversifiziert angelegt sein. "Mit diesem Programm setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf Wachstumsstrategien im Software- und Technologiesektor, die maßgeblich von der Beschleunigung des digitalen Wandels profitieren. In den letzten Monaten konnten wir z. B. zwei Co-Investments in europäische Technologieunternehmen umsetzen, die auch im Lockdown stark gewachsen sind. Im aktuellen Marktumfeld ist es essenziell, mit Fondsmanagern zu kooperieren, die ihre Portfoliounternehmen mit Sektorerfahrung, ihren Netzwerken und funktionaler Expertise unterstützen können. Wir haben den Zugang zu diesen Managern", erklärt Geschäftsführer und CIO Dr. Matthias Reicherter. Resilienz in Krisenzeiten und hoffnungsvolle Aussichten Private Equity-Transaktionen haben sich in der Vergangenheit robust bei wirtschaftlichen Herausforderungen gezeigt. Dies bestätigt sich bisher auch in der aktuellen Krise, in der die Unternehmen neben ihrer eigenen Stärke zusätzlich auf die Unterstützung ihrer Eigentümer mit Expertise und - sofern notwendig - mit Kapital zählen können. Das Anlageprogramm Buyout 2018 ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits zu 80 Prozent in 17 Zielfonds allokiert und wird maßgeblich ab 2021 investiert werden. "Historisch waren Fonds-Jahrgänge, die in den Jahren nach einer Krise investierten, gute Einstiegszeitpunkte. Daher sind wir zuversichtlich, auch mit diesem Buyout-Programm unsere Renditeziele für unsere Investoren zu erzielen," ergänzt Dr. Matthias Reicherter. Größter Golding Buyout-Fonds besonders gefragt bei Bestandsinvestoren Insgesamt 29 Investoren, vornehmlich Versicherungen, Versorgungswerke, Banken und Stiftungen aus der DACH-Region, haben den Fonds gezeichnet. Davon sind die große Mehrheit mit rund 76 Prozent Bestandsinvestoren, die bei Golding zum Teil auch in Private Debt- oder Infrastruktur-Anlageprogramme investiert sind. Geschäftsführer Hubertus Theile-Ochel betont: "Dank des starken Zuspruchs unserer Investoren konnten wir in dieser herausfordernden Zeit unseren größten Buyout-Fonds platzieren. Das ist ein großer Vertrauensbeweis und dafür sind wir sehr dankbar. Gleichzeitig zeigt es, dass unsere Investoren erkannt haben, dass unsere hochaktuelle Buyout-Anlagestrategie einen wichtigen Beitrag für ein erfolgreiches Alternatives Investmentportfolio leisten kann." Das Nachfolgeprogramm der bewährten Buyout-Anlagestrategie wird Golding voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte lancieren. Für das aktuell in Platzierung befindliche Buyout Co-Investmentprogramm ist der erste Zeichnungsschluss bereits im Frühjahr 2021 geplant. Golding mit langjährigem Buyout Track Record Golding hat als etablierter Buyout-Investor mit 20 Jahren Investmenterfahrung bislang erfolgreich in rund 140 Primary-, Secondary und Co-Investments investiert und sich damit an circa 1.700 Private-Equity-Transaktionen beteiligt. In der Assetklasse Buyout verwaltet Golding derzeit rund 1,9 Mrd. Euro, die sich auf 24 Beteiligungsprogramme (u.a. Dachfonds, Co-Investmentfonds und Managed Accounts) verteilen. Über Golding Capital Partners GmbH Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa. Mit einem Team von über 120 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, London, New York und Tokio unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von über 10 Milliarden Euro. Zu den ca. 200 institutionellen Investoren zählen Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen, Family Offices sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Weitere Informationen

Golding Capital Partners GmbH

Susanne Stolzenburg

Manager Marketing & Communication

T +49 (0) 89 419 997 553

stolzenburg@goldingcapital.com

09.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

