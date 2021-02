Rostock (ots) - AIDA Cruises feiert den diesjährigen Valentinstag am 14. Februar 2021 mit ganz besonderen Angeboten - nicht nur für Romantiker. Die AIDA Pink Valentine Aktion hält eine Vielfalt an Reisen bereit, die in den schönsten Urlaubsdestinationen zum Rückzug aus der Alltagshektik einladen. Zum Angebot zählen Kreuzfahrten ins malerische Skandinavien oder entlang der schönsten Ostseemetropolen, Städtetrips in Nordeuropa sowie sonnige Reisen im Mittelmeer und in der Karibik.Das AIDA Pink Valentine Special ist ab dem 9. Februar 2021 um 10:00 Uhr bis zum 15. Februar 2021 um 23:59 Uhr buchbar. Alle Angebote sind streng limitiert. Im Rahmen der Aktion können sich Gäste - ganz im Zeichen des Valentinstags - neben attraktiven Urlaubsaussichten zusätzlich über ein romantisches Candle-Light-Dinner für zwei Personen während der Reise freuen.Alle AIDA Pink Valentine Angebote sind zum AIDA VARIO Tarif erhältlich. Auf Wunsch sind die Reisen außerdem zum AIDA PREMIUM All INCLUSIVE Tarif buchbar (ausgenommen Kurzreisen). Er beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen des AIDA PREMIUM Tarifs das umfangreichste AIDA Getränkepaket und eine Social-Media-Flatrate für die gesamte Reisedauer (buchbar für Reisen ab sieben Tagen).Für mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Planung steht das "AIDA Versprechen". Zum guten AIDA Gefühl gehören großzügige Buchungsoptionen - von der geringen Anzahlung bis zur kostenfreien Umbuchung. Mit dem umfassenden Gesundheits- und Sicherheitskonzept sorgt AIDA dafür, dass alle Gäste ihren Urlaub vollkommen entspannt und zugleich sicher genießen können. Das "AIDA Versprechen" ist für Neubuchungen bis 31.03.2021 im Reisepreis inkludiert und gilt für Abfahrten bis 31.10.2021.Weitere Informationen rund um die Valentinstags-Angebote sind auf www.aida.de zu finden. Alle AIDA Urlaubsreisen sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 381 / 20 27 07 22 sowie auf www.aida.de buchbar.Rostock, 9. Februar 2021Preisbeispiele:Adria ab Korfu mit AIDAblu - 7 Tage ab/bis Korfu von April bis Juni 2021 ab 799 EUR* p. P.Kurzreise nach Norwegen & Dänemark mit AIDAbella 4 Tage ab/bis Kiel im September 2021ab 499EUR* p.P.*zum AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), streng limitiertes Kontingent. Pro Neubuchung ausgewählter Reisen im Buchungszeitraum 09.-15.02.2021 schenkt AIDA Gästen ein Candle-Light-Dinner, gültig für Erwachsene und Jugendliche im 1. und 2. Bett in der Kabine.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/4833685