Unter dem Strich blieb in den ersten neun Monaten 2020/21 ein negatives Ergebnis von 159 Mio. Euro, nach 160 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Aufwärtstrend in wichtigen Geschäftsbereichen habe sich zum Jahresende fortgesetzt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Insbesondere die Automobilindustrie habe sich - nach den Produktionsstillständen im Frühjahr - sukzessive erholt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...