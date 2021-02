BYD legt eine hohe Taktfrequenz an den Tag. Die neue E-Limousine Han kommt bei den Konsumenten sehr gut an. wurde bereits über 40.000-mal verkauft und der Aufbau einer eigenen Premium-Marke für E-Autos nimmt Formen an. Hinzu kommt ein möglicher Börsengang der Batteriesparte. Darüber hinaus kommt der Automobil-Hersteller mit der Elektrifizierung des Portfolios voran.Das weckt natürlich auf das Interesse der großen Investoren. Der Vermögensverwalter Blackrock hat seine Position an BYD zuletzt sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...