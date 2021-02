Nexthink hat eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 180 Millionen US Dollar bekannt gegeben und erreicht damit eine Bewertung von 1,1 Milliarden US-Dollar.Lausanne - Nexthink, Anbieter von Digital Employee Experience (DEX) Management-Software für Unternehmen mit Hauptsitz in Lausanne und Boston, hat eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 180 Millionen US Dollar bekannt gegeben und erreicht damit eine Bewertung von 1,1 Milliarden US-Dollar, womit das ehemalige EPFL-Spinoff zu einem neuern Schweizer «Unicorn» wird. Die britische Private-Equity...

