Nach der Hauptversammlung in der vergangenen Woche steht bei ThyssenKrupp bereits der nächste wichtige Termin an. Am morgigen Mittwoch präsentiert der Industriekonzern seine Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020/21. Die Aktie steigt im Vorfeld bereits über die wichtige 10-Euro-Marke. DER AKTIONÄR zeigt nun, worauf Anleger sich bei den Zahlen einstellen müssen.Beim Umsatz rechnen die Experten laut Bloomberg im ersten Quartal mit 8,29 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...