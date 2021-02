VDL Bus & Coach hat Aufträge von drei Verkehrsunternehmen in Deutschland über insgesamt zwölf Citea SLF-120 Electric erhalten: Neun der E-Busse gehen an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, zwei an die Verdener Verkehrsgesellschaft und einer an Stadtbus Goslar. Die drei Verkehrsunternehmen haben sich im Vorfeld zusammengetan, um die Sammelbestellung bei dem niederländischen Bushersteller einzureichen. ...

