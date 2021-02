Die Rallye am Ölmarkt setzt sich fort. Ein Barrel Rohöl (Brent) kostet am Dienstag 61 Dollar je Barrel. So viel, wie seit Januar 2020 - also vor Ausbruch der Corona-Pandemie - nicht mehr. Die Heizölpreise in der DACH-Region erfahren zusätzlichen Auftrieb aus der steigenden Inlandsnachfrage. Die Kältewelle erreicht Süddeutschland und die Alpen und schraubt die Bestellaktivität der Verbraucherschaft ...

