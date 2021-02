FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4340 (3330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 530 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BOFA RAISES ASOS TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 5800 (4000) PENCE - BOFA RAISES HSBC TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 405 PENCE - GOLDMAN RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 510 (460) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1380) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1925 (1950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 30 (65) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1300 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 650 (635) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS TO 'OVERWEIGHT' ('N') - TARGET 1103 (799) P - LIBERUM CUTS SPIRE HEALTHCARE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 180 PENCE - LIBERUM RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1050 (940) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS TULLOW OIL TARGET TO 38 (41) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 1000 (810) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HSBC TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 420 (370) PENCE - RBC RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 105 (40) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4700 (5000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 60 (50) PENCE - 'NEUTRAL'



