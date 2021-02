Bei Amazon hat sich in der vergangenen Woche viel getan. Der E-Commerce-Riese hat letzten Dienstag seine Q4-Zahlen präsentiert und mit einem erneuten Top-Ergebnis für Freude bei Aktionären gesorgt. Der überraschend angekündigte Chefwechsel hat jedoch zu Skepsis geführt. So sieht es jetzt aus charttechnischer Sicht aus.Nachdem die Amazon-Aktie am 2. September ihr Rekordhoch bei 3.552,25 Dollar markiert hatte, konsolidierte sie in Form eines symmetrischen Dreiecks. Ende Januar deutete sich mit kurzzeitigen ...

