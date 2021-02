Saarbrücken (ots) -- Neun von zehn Menschen über 60 Jahre halten es für (sehr) wichtig, selbst einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.Saarbrücken (ots) - Ein nachhaltiger Lebensstil fängt schon bei den kleinen Dingen an: Bus und Bahn statt Auto, Secondhand statt Fast Fashion, Stofftasche statt Plastiktüte. Klimawandel und Umweltschutz sind neben dem Corona-Virus das Thema in Deutschland - nicht nur für Teenager und Millenials. Auch für Menschen über 60 ist es wichtig, selbst einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten. Das ergab eine forsa-Umfrage[1] im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Demnach wünschen sich 90 Prozent der Senioren in Deutschland, selbst einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Dieser Wert liegt ein wenig über dem allgemeinen Durchschnitt von 85 Prozent. Erstaunlich dabei: Mit abnehmendem Alter sinkt die Zustimmung zu dieser Aussage. Für 85 Prozent der 45- bis 59-Jährigen hat das eigene Umweltengagement eine hohe Bedeutung, während dies bei den 30- bis 44-Jährigen noch für 81 Prozent und bei den 18- bis 29-Jährigen für gut drei Viertel der Befragten (76 Prozent) zutrifft.[1] Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Lebensaspekte" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Oktober 2020 wurden 1.506 Personen in der Bundesrepublik Deutschland befragt.Unsere Pressebilder erhalten Sie hier: Link (https://frtransfer.followred.com/s/ELd3DHE9sKeKgTL)COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group gehören zu ihr in Deutschland die Lebens- und Sachversicherer der Generali Deutschland, der CosmosDirekt sowie der Dialog, die Generali Deutschland Krankenversicherung, die Advocard Rechtsschutzversicherung und die Deutsche Bausparkasse Badenia. Ziel der Generali ist es, Lifetime Partner für ihre Kunden zu sein, der dank eines herausragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Services anbietet.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100presse.de@generali.comMarkus Schauppfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-549markus.schaupp@followred.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63229/4833810