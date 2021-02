USDCAD vertieft am Dienstag den Rückgang und nähert sich der psychologischen 1,27er-Marke. Am Montag verlor das Paar an Boden, nachdem die lokale Unterstützungszone bei 1,2760 nicht verteidigt werden konnte und im H4-Chart ein Bearish-Engulfing ausgebildet wurde. Die technische Lage begann sich bereits letzte Woche zu verschlechtern, da die Ausbruchversuche am Widerstand bei 1,2870 erneut fehlschlugen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...