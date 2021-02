Meerbusch (ots) - Eine stilvolle, edle Villa mit viel Geschichte, ein traumhaft grüner Garten - Was fehlt nun noch zum perfekten Zuhause im Glück? Ein Freibad für die ganze Familie! Zu diesem Glück verhalf SFF.Pools by KLAFS (https://www.ssf-pools.de/) und die herausragende Arbeit wurde nun mit dem goldenen EUSA-Award 2020 belohnt.Der Pool mit den Maßen von zehn mal fünf Metern lädt zum Staunen ein. Nicht nur die edle Optik des WU-Betonbeckens mit Gegenstromanlage, einer Auskleidung aus Natursteinen (Silberquarzit) und das puristische und langlebige Design machen dieses Freibad zu einem echten Hingucker, auch das Pooldeck mit einer besonders hochwertigen Burma Teak-Abdeckung, welches als Lounge-Bereich dient, begeistert. Das Holzschiebedeck schließt dank einem verdeckten Antrieb vollautomatisch. Die Terrassenfläche aus Teakholz bietet Platz für zahlreiche Sitzgelegenheiten und auch in Sachen Sicherheit ist die Variante der Poolabdeckung eine gute Wahl. "In diesem Projekt konnten wir unsere Expertise als Schwimmbadbau-Experten voll und ganz unter Beweis stellen. Die präzise Abstimmung der Gewerke zusammen mit unserer jahrelangen Erfahrung ließen ein beeindruckend schönes Objekt entstehen.", erklärt Patrick Pfeifer, Geschäftsführer von SSF. "Wir lassen mit Begeisterung Träume wahr werden und schätzen es sehr, wenn unsere Kunden - wie bei diesem Projekt - uns ihr volles Vertrauen schenken".Das Unternehmen SSF erhält den goldenen EUSA-Award 2020 in der Kategorie "Domestic Pools with an Enclosure", in der Pools mit Überdachung prämiert werden. Der Preis der Schwimmbadbranche wird seit 2013 jährlich vom europäischen Schwimmbadverband EUSA - European Union of Swimming Pool and Spa Associations - in Kooperation mit dem Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) und weiteren Schwimmbadverbänden aus Europa für die schönsten privat genutzten Außen- und Innenpools sowie Whirlpools, Spas und Pools mit Überdachung und Abdeckung verliehen."Wir freuen uns sehr über die internationale Goldprämierung", sagt Patrick Pfeifer, "wenn unsere Projekte eine Auszeichnung erhalten, ist dies nicht nur eine tolle Belohnung für unsere tägliche Arbeit - es ist auch ein Dank an unsere Kunden für ihr Vertrauen".Am EUSA-Award 2020 nahmen 181 Projekte aus elf Ländern teil: Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien, Türkei. Die Verantwortlichen des Awards sind vor allem vom Holzschiebedeck des Pools begeistert: "Funktional, vielfach einsetzbar und fabelhaft im Aussehen. Das Holzdeck ist kinderleicht zu bedienen und kann sich so schnell vom "Lounge-Bereich" zum "Lebenselixier" wandeln."Pressekontakt:Franziska BürkleT +49 791 501 418franziska.buerkle@klafs.deOriginal-Content von: SSF.Pools by KLAFS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152881/4833851