Hamburg (ots) - Im eigenen Haus wohnen bleiben und dennoch im Alter daraus Liquidität ziehen. Das ist die Idee hinter der Immobilienrente. Hierfür existieren unterschiedliche Modelle. Auf der Website IMMORENTE.de (https://immorente.de) können Interessentinnen und Interessenten jetzt herausfinden, welches für sie das beste ist.Bei der Leibrente wird die Immobilie vollständig verkauft. Eigentümerin oder Eigentümer behalten aber ein lebenslanges Wohnrecht und bekommen eine monatliche Rente oder - seltener - eine Einmalzahlung. Beim Teilverkauf hingegen wird maximal die Hälfte des Hauses verkauft. Auch diesen Teil dürfen die Eigentümer*innen weiterhin gegen ein monatliches Entgelt nutzen. Die Erbinnen und Erben erhalten ein Rückkaufsrecht. Bei der Umkehrhypothek handelt es sich um einen Kredit, für den die Immobilie als Sicherheit dient. Im Gegensatz zu einem normalen Kredit steigen die Schulden aber mit der Zeit. Die Rückzahlung der Umkehrhypothek erfolgt durch den Verkauf der Immobilie, wenn die Eigentümerin oder der Eigentümer ausziehen.Welches Modell der Immobilienrente im Einzelfall passt, hängt unter anderem davon ab, wie alt die Person ist, wie viel die Immobilie wert ist und wie viel zusätzliche Liquidität benötigt wird. "Wer über eine so wichtige Entscheidung wie den Verkauf der eigenen Immobilie nachdenkt, sollte alle Optionen prüfen", erklärt Dr. Georg F. Doll. Er ist Geschäftsführer der WIR WohnImmobilienRente GmbH, die das Portal IMMORENTE.de betreibt.Auf dem Portal können Interessentinnen und Interessenten testen, welches Modell der Immobilienverrentung am besten zu ihnen passt. Wer zum Beispiel in einem Haus lebt, das mehr als 250.000 Euro wert ist, eine monatliche Zahlung wünscht, aber lieber Eigentümerin oder Eigentümer bleiben möchte, für den ist die Umkehrhypothek ein gutes Instrument. Wenn das Eigentum nicht im Vordergrund steht, kommt eher die Leibrente infrage. Wer lieber eine Einmalzahlung als eine monatliche Rente hätte, sollte über den Teilverkauf nachdenken. "Je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, kann es auch sein, dass sich der vollständige Verkauf oder die Aufnahme eines Immobilienkredits als beste Lösung herauskristallisieren", sagt Georg F. Doll. "Um den Menschen bei ihrer Entscheidung zu helfen, haben wir den Test auf unserer Website. Darüber hinaus beraten wir sie natürlich auch persönlich."Das Portal IMMORENTE.de wird von der WIR WohnImmobilienRente GmbH betrieben. Das Unternehmen berät zu Fragen der Immobilienverrentung und bietet die unterschiedlichen Modelle auch selbst an. Dabei arbeitet es mit verschiedenen Finanzierungspartnern zusammen.Über die WIR WohnImmobilienRente GmbH:Die WIR WohnImmobilienRente GmbH wurde 2020 gegründet. Unternehmenssitz ist Hamburg. Das Unternehmen betreibt die Website www.immorente.de, ein Vermittlungs- und Informationsportal für Immobilienverrentungen. Es richtet sich an Menschen, die älter als 65 Jahre sind und bereits zu Lebzeiten vom Wert ihrer selbstgenutzten Immobilie profitieren möchten. Ihnen bietet die WIR WohnImmobilienRente GmbH unter der Marke IMMORENTE.de Angebote für die Leibrente, den Teilverkauf, die Umkehrhypothek sowie Immobiliendarlehen.