Märkte um 12: Verschnaufpause beim DAX - Gute Nachrichten bei Covestro

Nachdem der DAX am Montag zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch markierte, legt der Index am Dienstagmittag eine Verschnaufpause ein. Dabei setzt der DAX zeitweise um 0,6 Prozent zurück und notiert damit knapp unter der 14.000er-Marke. Charttechnisch zeigen die Trendpfeile hier nach wie vor klar nach oben. Gut möglich ist, dass schon in Kürze weitere Allzeithochs erreicht werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX -0,6% 13.978 MDAX -0,4% 32.353 TecDAX -0,7% 3.502 SDAX -1,0% 15.515 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.654

Erfolgsmeldung bei Covestro

Am Dienstagmittag gibt es im DAX fünf Gewinner und 25 Verlierer. Der größte Verlierer war die Aktie von Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144), die trotz guter Nachrichten zeitweise um 1,5 Prozent nachgab.

Hier gab es am Montag die Meldung, dass Covestro mit der geplanten Übernahme des Geschäfts mit nachhaltigen Beschichtungsharzen des niederländischen Wettbewerbers DSM einen Schritt vorangekommen ist. Die EU-Wettbewerbskommission bewilligte die Transaktion ohne weitere Auflagen.

TUI: Trendwende zum Besseren in Sicht?

Im Fokus stand am Dienstagmittag auch TUI (WKN: TUAG00 / ISIN: DE000TUAG000). Trotz der negativen Auswirkungen der Reisebeschränkungen auf die Tourismusbranche konnte der Reisekonzern im Dezember-Quartal Achtungserfolge verbuchen.

Den vollständigen Artikel lesen ...