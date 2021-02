Der Konzern konnte wie bereits im vorangehenden Jahresviertel einen Gewinn erzielen und übertraf dabei die Erwartungen. An der Börse kamen die Quartalszahlen am Dienstag gut an, die Aktie stieg zuletzt in Paris um 0,98 Prouzent auf 35,525 Euro. Wegen Milliardenabschreibungen im zweiten Quartal schrieb TOTAL ...

Den vollständigen Artikel lesen ...