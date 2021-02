DJ DIHK: Unternehmen beurteilen britische Geschäftsbeziehungen negativer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Unternehmen haben in einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) das bisher negativste Urteil über die Geschäftsbeziehungen nach Großbritannien gefällt. Der DIHK erwartet auf dieser Grundlage 2021 nur stagnierende Exporte auf die britische Insel. "Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem EU-Binnenmarkt beurteilen die deutschen Unternehmen ihre britischen Geschäftsbeziehungen so negativ wie noch nie seit Beginn der Sondererhebungen zum Brexit im Jahr 2017", erklärte die Kammerorganisation. Drei von fünf Unternehmen bewerteten laut der Trendauswertung der IHK-Umfrage "Going International 2021" ihre Geschäfte mit Großbritannien als schlecht. Lediglich 10 Prozent bezeichneten ihre Lage als gut. Die im Februar mit Unterstützung der 79 Industrie- und Handelskammern (IHK) erstellte Umfrage basiere auf Antworten von rund 1.200 mit Großbritannien geschäftlich in Verbindung stehenden Unternehmen.

Nach einem Rückgang der deutschen Ausfuhren auf die britische Insel um 15 Prozent im Jahr 2020 erwarte der DIHK für 2021 "auf Grundlage der Unternehmensantworten eine Stagnation der Exporte nach UK". Damit dürfte das Land in der Rangliste der deutschen Ausfuhren sogar auf Platz sechs abrutschen. Seit dem Referendum 2016 war das Vereinigte Königreich auf der Liste der wichtigsten Exportmärkte Deutschlands bereits von Rang drei auf Rang fünf zurückgefallen.

Überwiegend negativ bewerteten die deutschen Unternehmen laut der Erhebung auch ihre Perspektiven im Vereinigten Königreich in den kommenden zwölf Monaten. 57 Prozent sahen für diese Zeit eine weitere Verschlechterung ihrer Geschäftsbeziehungen zu Großbritannien, nur 7 Prozent rechneten mit einer Verbesserung. Nahezu unverändert zur Vorumfrage und trotz des Handels- und Kooperationsabkommens plant jedes sechste Unternehmen, das im Vereinigten Königreich investiert hat, eine Verlagerung ihres Engagements auf andere Märkte oder hat dies bereits getan. Bei der ersten Erhebung im Jahr 2017 hatten laut DIHK nur 9 Prozent entsprechende Absichten geäußert.

Der Hauptgeschäftsführer der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer, Ulrich Hoppe, sagte zu Journalisten, das Abkommen sei zwar "viel besser als nichts" und biete eine Basis für weitere Gespräche und Vereinbarungen, es könne "aber auch über die Zeit ausgehöhlt werden". Ein hoher bürokratischer Aufwand und Zusatzkosten schreckten die Unternehmen ab. "Gerade für die kleinen Unternehmen ist das ein großes Thema", sagte er. Für viele von ihnen werde es "einfach zu teuer", manche kleinen Internethändler lieferten schon nicht mehr auf die Insel. "Für viele Kleinere wird der Markt weniger interessant", konstatierte Hoppe. "Die Großen gewinnen zulasten der Kleinen."

