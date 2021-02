DJ RWE schließt langfristigen Ökostrom-Liefervertrag mit ASML

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE liefert grünen Strom an den weltgrößten Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie, ASML. Dazu haben beide Seiten einen 10-Jahres-Stromabnahmevertrag über mehr als 250 Gigawattstunden Ökostrom jährlich abgeschlossen, wie der DAX-Konzern in Essen mitteilte. Der Strom soll aus Erneuerbaren-Anlagen in den Niederlanden und Belgien kommen.

Darunter sind die beiden RWE-Windparks Oostpolderdijk und Westereems 3 in der Nähe der niederländischen Gemeinde Eemshaven, die eine installierte Gesamtleistung von 16,5 Megawatt haben. Sie werden jeweils im Laufe des Jahres 2021 in Betrieb genommen. Eine Solaranlage, die einer Beteiligung von RWE gehört, befindet sich in dem Nachbarland zudem in der Nähe von Borssele. Weiterhin kommt der Strom aus dem Offshore-Windpark Nordwester 2 vor der Küste von Zeebrugge, der von der belgischen Firma Parkwind betrieben wird. ASML strebt an, bis 2025 seine Energie zu 100 Prozent aus nachhaltigen erneuerbaren Quellen zu beziehen.

