DJ MARKT USA/Verschnaufpause nach Rekordjagd - Weiter Bitcoin-Hausse

Nach der jüngsten Rekordjagd ist an der Wall Street am Dienstag zum Start zunächst Konsolidierung angesagt. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes verzeichnen kleine Abgaben. Die Rekordstände in den vergangenen Sitzungen wurden von dem billionenschweren Hilfspaket der Regierung von Joe Biden stimuliert, zudem stützt die laufende Impfkampagne gegen Covid-19. Auch die fallenden Infiziertenraten stützen die Aktienkurse.

Für den Dienstag sprechen Teilnehmer von einer Atempause und verweisen auf die nur geringen Abschläge. "Sehr kleine Abwärtsbewegungen sind ein Zeichen für geringe Volatilität", sagt Trevor Greetham von Royal London Asset Management. Eine niedrige bzw zurückgehende Volatilität kennzeichne einen Bullenmarkt. Der Cboe Volatility Index ist am Montag auf 22 gefallen, nachdem er Ende Januar noch bei 37 gelegen hatte.

Die Erwartung einer Wirtschaftserholung im laufenden Jahr konzentriert sich vorrangig auf die Sektoren Energie, Banken und wachstumssensitive Konsumunternehmen. Allerdings gibt es laut Greetham zwei Hauptrisiken: zum einen die neuen Varianten des Coronavirus, die die Wiederöffnung der Wirtschaft verzögern und die Gefahr einer Inflation, die bereits zu einem deutlichen Anstieg der Anleiherenditen geführt habe.

Daneben konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf die Berichtsunternehmen; am Dienstag sind nachbörslich Twitter, Lyft und Cisco Systems an der Reihe, bereits vorbörslich wird Dupont de Nemours mit Zahlen aufwarten. Von den rund 300 bereits vorgelegten Berichten aus dem S&P-500-Universum haben 81 Prozent die Ergebniserwartungen übertroffen.

Die Digitalwährung Bitcoin bleibt weiter ein Star an den Märkten. Nach einem massiven Anstieg am Vortag legt sie am Dienstag um weitere knapp 20 Prozent zu. Auslöser für den jüngsten Anstieg war das milliardenschwere Bitcoin-Investment von Tesla, die in nächster Zukunft die Währung als Zahlungsmittel akzeptieren will.

February 09, 2021 05:46 ET (10:46 GMT)

