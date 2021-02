Apple macht offenbar Tempo bei der Entwicklung seiner AR- und VR-Brillen, die langfristig das iPhone ersetzen sollen. Nun ist bekannt geworden, dass Apples ehemaliger Hardwarechef Dan Riccio darauf angesetzt wurde. Ende Januar 2021 hatte Apple einen recht seltenen Personalwechsel in der obersten Managementriege angekündigt: Der langjährige Senior Vice President of Hardware Engineering, Dan Riccio, räumte seinen Posten, um ein neues, geheimnisvolles Projekt zu übernehmen. Bislang war unklar, was seine neue Aufgabe sein wird, ein Bericht von Apple-Insider Mark Gurman bringt Licht ins Dunkel. Apples ...

Den vollständigen Artikel lesen ...