Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Amazon hat zuletzt eine ganze Reihe an Neuigkeiten vermeldet. Jeff Bezos, Gründer und Gesicht des Konzerns, tritt als CEO zurück. Allerdings scheinen die Weichen für die Zukunft gestellt. Eine besondere Rolle nimmt die Cloud ein. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.