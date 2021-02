Gedruckte Bauteile, beispielsweise Ersatzteile, müssen den gleichen Ansprüchen genügen, die auch an klassisch gefertigte Komponenten gestellt werden. Um den Druckprozess zu überwachen und weiter zu verbessern, fallen deshalb große Mengen an Zug- und Biegeversuchen an. Sowohl die kompakte Automatisierung durch RoboTest L als auch die Hightech Ausführung RoboTest R gestatten vollautomatische Zug oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...