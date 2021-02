Nissan hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres hohe Verluste eingefahren. Unter dem Strich fiel zwischen April und Dezember ein Fehlbetrag von 367,7 Milliarden Yen (2,96 Milliarden Euro) an. Absatzeinbußen in Nordamerika und anderen wichtigen Märkten in Folge der Corona-Pandemie setzten dem Autobauer deutlich zu. Nissan rechnet auch damit, das zweite Geschäftsjahr in Folge mit roten Zahlen abzuschließen. Allerdings dürfte der Nettoverlust 530 Milliarden Yen (4,2 Milliarden Euro) ...

