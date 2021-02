Globale Fixed Income-Händler können ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und die Leistung künstlicher Intelligenz nutzen, um bis zu 50 der Angebotsanfragen zu automatisieren

Globale Fixed Income-Händler können ihre Arbeitsabläufe straffen und nahtlos die Leistung von KI nutzen, um bis zu 50 der Angebotsanfragen (RFQs) zu automatisieren, da COBI-Pricing LIVE von Overbond jetzt in die eFICC-Handelssysteme von valantic integriert ist.

Die Beschaffung von Liquidität auf den globalen Anleihenmärkten wird von institutionellen Buy-Side-Kunden als wichtigstes Anliegen genannt, da die Sell-Side ihre Bereitschaft, Lagerhaltungsrisiken einzugehen, deutlich reduziert hat. Dies macht es für die Sell-Side noch schwieriger, effektive RFQ-Services anzubieten und die besten Ausführungsergebnisse zu erzielen.

COBI-Pricing LIVE ist eine anpassbare KI-Pricing-Engine, die Händlern hilft, die Preisfestsetzung für globale Investment-Grade-Anleihen zu automatisieren. Sie generiert beste ausführbare Preise und Liquiditätsbewertungen von mehr als 100.000 festverzinslichen Instrumenten und erstellt Kurven von mehr als 10.000 Emittenten in verschiedenen Echtzeit-Liquiditätsszenarien. COBI-Pricing LIVE hat eine branchenweit führende Aktualisierungsrate von weniger als drei Sekunden damit können Sell-Side Trading Desks 30 ihrer RFQs vollständig automatisieren und weitere 20 unter Aufsicht des Händlers ausführen.

valantic FSA's eFICC-Handelsplattform der nächsten Generation, ist eine Komplettlösung, die den heutigen Herausforderungen des elektronischen Anleihehandels gerecht wird. Market Making, Bond Pricing und die hybride Anbindung an elektronische D2D- und D2C-Venues und Datenplattformen sind in einer einzigen leistungsstarken Anwendung integriert.

"Durch die Kombination von Overbonds COBI-Pricing LIVE und der valantic FSA-Plattform können Händler die Leistung von KI-gesteuertem Best Executable Pricing und Liquiditätsscoring im Rahmen des Verhandlungs-Workflows von valantic FSA von der Pre-Trade-Analyse bis zum Post-Trade-Reporting nahtlos nutzen. Transaktionen können über ein einziges integriertes System ausgeführt werden, so dass Händler nicht zwischen mehreren Systemen hin- und herpendeln müssen. Dies maximiert die Geschwindigkeit und Qualität der Ausführung eine Verdopplung bzw. Verdreifachung der bisherigen Kapazität zur Beantwortung von RFQs", so Vuk Magdelinic, CEO von Overbond.

"Wir sind erfreut, mit anderen innovativen Unternehmen wie Overbond zusammenzuarbeiten, die einen Beitrag dazu leisten, sehr reale Liquiditätsprobleme auf den heutigen Anleihenmärkten zu lösen. Dies gilt insbesondere für die Kreditmärkte, die im vergangenen Jahr eine explosionsartige Zunahme an Emissionen verzeichnet haben", ergänzte Joachim Lauterbach, CEO von valantic FSA.

Über Overbond

Overbond ist ein Entwickler von prozessdefinierenden, KI-gesteuerten Daten- und Analyselösungen sowie Lösungen zur Handelsautomatisierung für die globalen Anleihenmärkte. Overbond leistet Marktüberwachung, Datenaggregation und -normalisierung sowie tiefgehende quantitative KI-Beobachtung von mehr als 100.000 Unternehmensanleihen und festverzinslichen ETFs. Durch den Einsatz von proprietärer künstlicher Intelligenz für Preisbildung, Kurvenvisualisierung, Marktliquidität, Emissionstendenz, Neuemissionsspreads, Ausfallrisiko und automatisiertes Reporting treibt Overbond die Automatisierung des Handels voran und verbessert so die Handelsleistung und die Portfoliorendite. Zu den Kunden von Overbond mit Sitz in Toronto gehören globale Investmentbanken, Broker-Dealer, institutionelle Anleger, Unternehmen und Regierungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.overbond.com.

Über valantic FSA

valantic FSA hat den Workflow für über 100 Firmen an den Kapitalmärkten erfolgreich digitalisiert. Es richtet robuste und hochinnovative Systeme für den Handel, das Workflow-Management und die nachgelagerte Transaktionsautomatisierung ein. Ziel des Unternehmens ist es, die Wertströme seiner Kunden zu digitalisieren, zu erweitern und weiterzuentwickeln. Die daraus resultierenden Workflows bieten ein Höchstmaß an Effizienz, Einblicken und geschäftlicher Agilität und Reaktivität und ermöglichen es diesen Unternehmen, sich für die Zukunft zu positionieren. valantic FSA stellt komplette Systeme aus einem breiten Spektrum erprobter Komponenten und Technologien der nächsten Generation für den Anleihensektor und verbriefte Finanzinstrumente zusammen.

