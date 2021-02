DJ Zoll deckte 2020 deutlich höhere Schäden aus Schwarzarbeit auf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls hat 2020 trotz erschwerter Bedingungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie Schäden im Umfang von 816,5 Millionen Euro aufgedeckt und damit über 8 Prozent mehr als noch 2019 mit 755,4 Millionen. Das gab Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin bekannt. "Die Bekämpfung der Schwarzarbeit muss auch in Corona-Zeiten weitergehen, und das tut sie auch", sagte Scholz. "Der Zoll hat schnell auf die Pandemie reagiert und neue Schwerpunkte gesetzt, unter anderem im Bereich der Logistik und Paketdienstleistungen."

Mit über 100.000 eingeleiteten Strafverfahren bringe der Zoll "Licht in kriminelle Machenschaften, dubiose Firmengeflechte und Betrugssysteme", betonte der Bundesfinanzminister. Mit 104.787 Strafverfahren wurden laut seinem Ministerium allerdings weniger Verfahren eingeleitet als 2019 mit 114.997. Scholz betonte zudem, Gerichte hätten "Freiheitsstrafen von insgesamt 1.827 Jahren" verhängt. "Das beweist: Trotz der erschwerten Bedingungen geht der Zoll mit voller Härte gegen Schwarzarbeit und organisierte Kriminalität vor."

Nach Angaben des Finanzministeriums wurden zudem 66 Millionen Euro an Steuerschäden aufgedeckt, nach 45,8 Millionen im Jahr 2019. Coronabedingt wurde in Bereichen wie Gaststätten, Beherbergungsbetrieben, Friseurhandwerk und Messebau weniger geprüft, verstärkt dagegen in der Fleischbranche sowie bei Kurier-, Express und Paketdienstleistern, hieß es. 2020 wurden laut dem Ministerium "zahlreiche Schwerpunktprüfungen und Aktionstage" durchgeführt, so in der Fleischwirtschaft und der Paketdienstleistung.

"Die Arbeitsergebnisse sind nach unserer Ansicht positiv zu bewerten", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Berlin. Es habe pandemiebedingt weniger Prüfungen gegeben, jedoch eine höhere Schadenssumme. Man sei also "mehr in die Qualität als in die Quantität" gegangen. "Wenn wieder normale Zeiten sind, können wir sicherlich noch mehr erreichen, als wir erreicht haben."

