Die Bawag Group weist vorläufigen Zahlen zufolge für 2020 einen Nettogewinn in Höhe von 284 Mio. Euro (2019: Jahresüberschuss vor Steuern 604 Mio. Euro), ein Ergebnis je Aktie von 3,19 Euro und einen Return on Tangible Common Equity von 10,2 Prozent aus (2019: 16,1 Prozent). Bei der voestalpine ging der Umsatz nach drei Quartalen um 16,8 Prozent von 9,6 auf 8 Mrd. Euro zurück. Das Ergebnis nach Steuern bleibt - durch Einmaleffekte belastet - mit -159 Mio. Euro nahezu konstant (Vorjahr: -160 Mio. Euro). Für das gesamte Geschäftsjahr 2020/21 geht das Unternehmen von einem EBITDA in der Höhe von etwa einer Milliarde Euro aus, somit am oberen Ende der bisher kommunizierten Bandbreite, wie es heißt. ams verzeichnete 2020 eigenen Angaben zufolge ...

