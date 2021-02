Der EUR/JPY baut seine Verluste vom Montag unterhalb der 127,00 aus - Die Jahreshochs bei 127,50 erweisen sich als nächster Widerstand - Der Test der Niveaus jenseits der 127,00 stieß am Montag auf Verkäufer, was im EUR/JPY zu einer Korrektur führte. In der Zwischenzeit kann die Kursentwicklung des EUR/JPY sehr bärisch bleiben, während die Hochs ...

