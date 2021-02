Frankfurt (www.fondscheck.de) - Lyxor International Asset Management erweitert das ETF-Angebot auf XETRA und dem Frnakfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der Lyxor NASDAQ 100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc (ISIN LU1954152853/ WKN LYX02Z) ermögliche Anlegern den Zugang zu den 100 größten US- und internationalen Unternehmen, die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert seien und nicht dem Finanzsektor angehören würden. Zu den Branchengruppen würden Biotechnologie, Computer, Einzelhandel/Großhandel, Gesundheit, Telekommunikation und Transport zählen. Währungsrisiken zum Euro würden minimiert. ...

