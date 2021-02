DJ Altmaier will SPD bei EEG-Umlage zuvorkommen

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Vorstoß der SPD zur Abschaffung der Ökostromumlage will Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier (CDU) nun einen eigenen Vorschlag vorlegen. Wie Dow Jones Newswires aus seinem Haus erfuhr, arbeiten seine Mitarbeiter an einem Vorschlag zur künftigen EEG-Finanzierung. Konkret soll die Förderung aller Ökostromanlagen, die ab 2022 in Betrieb genommen werden, aus dem Haushalt finanziert werden.

Ein solcher Systemwechsel sei erforderlich, um die Strompreise nachhaltig zu stabilisieren, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Auch soll damit die Sektorkopplung vorankommen, also Technologien wie Wärmepumpen oder Elektroautos insgesamt attraktiver werden.

Der SPD-Parteivorstand hatte am Sonntag in den "Zukunftsmissionen" von Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) einen längeren Zeitplan für die EEG-Reform beschlossen. Demnach soll die Umlage in ihrer bestehenden Form bis 2025 abgeschafft und aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Das wäre zum Ende der kommenden Legislaturperiode.

Seit diesem Jahr wird die EEG-Umlage, mit der der Ausbau von Solar- und Windkraft finanziert wird und die von den Stromverbrauchern gezahlt wird, erstmals aus dem Bundeshaushalt gestützt - und zwar aus den Einnahmen aus dem CO2-Preis für Heiz- und Kraftstoffe. Dadurch wurde die Umlage auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Ursprünglich sollte die Umlage im kommenden Jahr zunächst auf höchstens 6 Cent gedeckelt werden.

