Das kultige Ehepaar feiert Fastnacht im Radio und im NetzKäthe und Konrad feiern Fastnacht. Jetzt erst recht, sagen sie sich und proben daheim "Maskenball" und "Rosenmontagsumzug". In der SWR1-Comedyreihe sinnieren Henni Nachtsheim und Gerd Knebel - alias "Käthe und Konrad" - über Fastnacht im Lockdown. Das SWR1-Publikum erlebt sechs neue Folgen mit den Kabarettisten im Radioprogramm SWR1 Rheinland-Pfalz (11. bis 17. Februar 2021, täglich in "SWR1 Guten Morgen, Rheinland-Pfalz", 05:00 Uhr bis 09:00 Uhr) und auf swr1.de.Corona verlangt auch Käthe und Konrad viel ab. Und so hadern die beiden mit einer Büttenrede, klären den Ursprung der Fastnacht und haben ihre ganz eigene Sicht auf die "weltweite Fastnacht". Was die Bernhardiner des Nachbarn damit zu tun haben und weshalb 2021 letztlich "voll finnisch" gefeiert wird, verrät SWR1 ab Donnerstag im Radio und ab sofort im Netz: Die bekannten "Badesalz"-Kabarettisten melden sich mit einem närrischen Blick auf die Fastnacht in Zeiten der Pandemie.