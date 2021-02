Frankfurt (www.fondscheck.de) - Jubelstimmung an den Börsen: Nicht nur der DAX hat am gestrigen Montag mit 14.190 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, so die Deutsche Börse AG.Auch die US-Börsen mit Dow Jones, S&P 500 und NASDAQ hätten neue Höchstwerte erreicht. Treiber seien die rückläufigen Corona-Infektionszahlen und die Hoffnung auf einen kräftigen Konjunkturaufschwung sowie das üppige Konjunkturpaket der neuen US-Regierung. Am Dienstagmorgen zeige sich der deutsche Aktienmarkt zwar etwas schwächer, der DAX liege bei 14.013 Punkten, die Stimmung bleibe aber gut. ...

