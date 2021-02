Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute die Aktie von Tui. Der Reisekonzern hat zwar rote Quartalszahlen vorgelegt. Diese sind aber nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen. Analysten waren von größeren Verlusten ausgegangen. Eine Jahresprognose trauen sich die Hannoveraner aufgrund der Unberechenbarkeit des Corona-Virus nicht zu. Bei den Verkäufen steht BYD im Fokus der Investoren. BYD konnte zuletzt mit guten Nachrichten aufwarten. Die neue E-Limousine Han kommt bei den Konsumenten sehr gut an. Hinzu kommt ein möglicher Börsengang der Batteriesparte. Das weckt dann auch Interesse der großen Investoren. Der Vermögensverwalter Blackrock hat seinen Anteil daher erhöht. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv