Die wichtigsten Indizes der Wall Street handeln im negativen Bereich - Die Energiewerte geben nach den starken Kursgewinnen am Montag nach - Die defensiven Sektoren bleiben nach der Eröffnungsglocke im grünen Bereich - Nachdem die wichtigsten Aktienindizes in den USA zu Wochenbeginn neue Allzeithochs erreicht hatten, eröffneten sie am Dienstag ...

