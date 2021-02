DJ Bund und Länder wollen Lockdown verlängern - Entwurf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder wollen den Corona-Lockdown verlängern und Kontaktbeschränkungen aufgrund der Virus-Mutationen in den nächsten Wochen "grundsätzlich beibehalten", heißt es in einem Entwurf des Beschlusses für das morgigen Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder.

"Öffnungsschritte müssen vor dem Hintergrund der Virusmutanten vorsichtig und schrittweise erfolgen, um die erfolgreiche Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht durch ein erneutes exponentielles Wachstum der Fallzahlen zu riskieren", heißt es in dem Entwurf für die morgige Sitzung, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Niemandem wäre geholfen, wenn durch zu weitgehende oder zu schnelle Öffnungen erneute umfassende Einschränkungen des öffentlichen Lebens notwendig würden, weil das Infektionsgeschehen sich wieder beschleunigt."

In dem Passus zur Verlängerung der Corona-Maßnahmen ist lediglich der Monat März, nicht aber ein konkretes Datum genannt. Im dem Entwurf mit Stand Dienstagmittag steht, dass die Länder ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen "und bis zum XXX März verlängern" werden. Die Lockdown-Beschränkungen gelten aktuell bis zum 14. Februar.

Weiterhin medizinische Masken und keine Reisen

Im Beschlussentwurf appellieren Bund und Länder an die Bürger, alle Kontakte "auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken". Lediglich eine weitere Person darf sich mit einem Hausstand treffen. Auch sollte weiter die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften gelten. Privaten Reisen und Besuche seien "weiterhin zu unterlassen". Dies gelte auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge.

Auch sollte wenn möglich weiterhin im Homeoffice gearbeitet werden.

Zur von vielen Seiten angemahnten Öffnungsstrategie heißt es im Entwurf des Beschlusses lediglich, Bund und Länder arbeiteten "weiter an der Fortschreibung der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie, damit unser Leben wieder mehr Normalität gewinnt". Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich hätten Priorität.

Optimistisch zeigten sich Bund und Länder weiterhin, dass allen Bürgern "spätestens bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden" könne.

