Mainz (ots) - Über "Schummelei bei Fertigprodukten", "Luftnummern im Kühlregal" und "Süße Lebensmittelsünden" klärt die Reihe "Lebensmitteltricks - Lege packt aus" in ZDFinfo auf. Der ausgebildete Koch und Lebensmittelentwickler Sebastian Lege, der für "ZDFzeit" bereits "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" beleuchtet hat, zeigt in zunächst drei Dokus, was in den verschiedenen Produkten drinsteckt.Los geht es am Freitag, 12. Februar 2021, 20.15 Uhr, mit "Lebensmitteltricks - Lege packt aus: Schummelei bei Fertigprodukten". Von zart schmelzenden Chili-Cheese-Nuggets über vegane Fischstäbchen und künstliche Cocktailkirschen bis zum Fruchtcocktail aus der Dose - Produktentwickler Sebastian Lege erklärt deren Inhaltsstoffe und Nahrungswerte. Der Film von Tabea Beutel, der ab Mittwoch, 10. Februar 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, ist erneut am Donnerstag, 18. Februar 2021, 8.15 Uhr, sowie am Donnerstag, 25. März 2021, 21.45 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.Über "Luftnummern im Kühlregal" packt Lege erstmals am Mittwoch, 3. März 2021, 20.15, Uhr in ZDFinfo aus. Vom luftig-leichten Frischkäse-Schwindel über Fleischsalat und Cheese-Strings bis zum veganen Cordon bleu deckt er auf, was hinter und in den beliebtesten Produkten aus dem Kühlregal steckt.Am selben Abend um 23.15 Uhr folgt die dritte Folge von "Lebensmitteltricks - Lege packt aus" in ZDFinfo. In "Süße Lebensmittelsünden" schaut Sebastian Lege bei Milchschnitte, Schokokuss, veganen Gummibärchen und Proteinriegeln hinter die Suggestionen der Verpackung und zeigt, wie die Lebensmittelindustrie Süßigkeiten ohne den Einsatz von hochwertigen Zutaten wirklich herstellt.Sowohl die Doku "Luftnummern im Kühlregal" von Christian David als auch die Doku "Süße Lebensmittelsünden" von Katharina Meyer stehen ab Montag, 1. März 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. ZDFinfo sendet sie erneut am Mittwoch, 10. März 2021, 14.15 und 17.15 Uhr.Drei weitere Folgen von "Lebensmitteltricks - Lege packt aus" sind im kommenden Sommer in ZDFinfo zu sehen.Für "ZDFzeit" hat Sebastian Lege seit 2016 in bisher neun Dokumentationen über "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" informiert - vier Folgen davon sendet ZDFinfo am Freitag, 12. Februar 2021, von 21.45 bis 0.45 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und unter https://presseportal.zdf.de/presse/lebensmitteltricksZDFinfo in der ZDFmedithek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4834457