PureFacts Financial Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Gebühren-, Reporting-, KI-gestützten Predictive-Analytics- und Beratungslösungen für die Wealth- und Asset-Management-Branche, gab bekannt, dass Wai-Ming Yu als neuer Chief Revenue Officer (CRO) zum Unternehmen gestoßen ist.

Wai-Ming Yu ist eine versierte Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung, unter anderem als Partnerin bei Accenture, als Chief Digital, Product und Marketing Officer bei der Ontario Lottery and Gaming Corporation und als Gründerin und CEO von ALVALUE Consulting.

Ihre Expertise in der Entwicklung und Implementierung von sinnvollen, kundenorientierten Lösungen ist entscheidend für den Erfolg der Bemühungen von PureFacts, die Bedürfnisse seiner Kunden zu antizipieren und die nächste Generation wertvoller Wealthtech-Lösungen zu liefern.

"Die Einstellung von Wai, einem Branchenprofi mit einer so beeindruckenden Erfolgsbilanz, steht für das Engagement unseres Unternehmens, wenn es darum geht ein erstklassiges Team aufzubauen, um weiterhin die besten Gesamtlösungen und einen hervorragenden Service für unsere Kunden zu bieten. Ich freue mich sehr, dass Wai zu uns kommt, um uns dabei zu unterstützen, unser Wachstum zu beschleunigen, unser globales Geschäft auszubauen und innovative, marktführende Lösungen anzubieten."

- Robert Madej, Gründer CEO von PureFacts

"Ich bin stolz darauf, der PureFacts-Familie beizutreten und Teil eines Unternehmens zu sein, das ständig nach Möglichkeiten sucht, für seine Kunden, Mitarbeiter und die Communities, denen es dient, stetig besser zu werden. Im aktuellen Wirtschaftsumfeld sind die Produkte und Dienstleistungen von PureFacts relevanter als je zuvor und absolut wesentlich, um Verbrauchern zu helfen, finanzielle Sicherheit für ein bestmögliches Leben zu erlangen. Die Mission von PureFacts ist wertvoll, notwendig und zeitgemäß ich fühle mich durch diese Chance geehrt."

- Wai-Ming Yu, CRO von PureFacts

Die Einstellung eines neuen CROs geschieht im Rahmen eines außergewöhnlichen Wachstumskurses von PureFacts, in dessen Verlauf das Unternehmen in den letzten neun Monaten erfolgreich zwei Unternehmen übernommen hat und zu einem wirklich globalen Unternehmen geworden ist: VennScience mit Sitz in Boston und Quartal Financial Solutions mit Sitz in Zürich.

Über PureFacts

PureFacts ist ein WealthTech100-Unternehmen und bietet Wealth- und Asset-Management-Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche in Kanada, den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika. Auf der Grundlage seines umfassenden Know-hows in den Bereichen Datenaggregation, komplexe Berechnungen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bietet das Unternehmen seinen Kunden transformationale Gebühren-, Berichts-, Prognose- und Beratungslösungen. www.purefacts.com

