Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hebt das Rating des Lupus alpha Global Convertible Bonds (ISIN LU1717012527/ WKN A2H7DG) auf A an und bestätigt das Rating des Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds (ISIN DE000A2DTNW5/ WKN A2DTNW) mit A, so die Experten von Scope Analysis.Für die erneute Vergabe der Spitzenbewertung seien vor allem die überzeugende Performance der Fonds seit Auflage sowie die sehr gute Bewertung des Portfoliomanagements verantwortlich. Beide Fonds würden sich unter den Top 10% in ihrer Peergroup befinden. ...

